GameStop: il CFO Jim Bell si dimetterà a marzo per accelerare l'evoluzione della compagnia

Jim Bell, ormai ex CFO di GameStop.

I lavori di ristrutturazione all'interni di GameStop continuano a ritmo serrato. La celebre catena di negozi americana, recentemente al centro di uno dei più clamorosi casi finanziari del secolo, a marzo cambierà il Chief Financial Officer. Jim Bell, infatti, lascerà la sua posizione, e la dirigenza proverà a trovare una figura che possa accelerare l'evoluzione della compagnia. Nel caso in cui non venga trovato un profilo di livello per tempo, sarà Diana Jajeh, che in questo momento ricopre il ruolo di Senior Vice President e Chief Accounting Officer, a ricoprire la posizione nel tempo necessario.

Dietro alla nota vicenda finanziaria, infatti, si nasconde una sorta di braccio di ferro tra coloro che credono che la compagnia abbia un futuro radioso (comunemente associati ai redditor di WallStreetBets) e coloro che vedono in GS la nuova BlockBuster. Nel mezzo di questa lotta è avvenuta un'impennata del costo delle azioni, causata più dall'ingordigia degli investitori, che dai "fondamentali".

Adesso che le acque si sono calmate, GameStop continua nella sua trasformazione. Qualche settimana fa la nuova dirigenza, guidata da Ryan Cohen (ex Chewy) e con al suo interno quella vecchia volpe di Reggie Fils-Aime (ex Nintendo of America) ha annunciato di aver assunto profili di alto livello da Amazon, Chewy e Walmart. Oggi che cambierà il suo CFO per cercare una persona in grado di accompagnare lo sviluppo della compagnia.

GameStop vuole trasformarsi nel punto di riferimento per ogni videogiocatore.

"Ringraziamo Mr. Bell per il significativo contributo e leadership, inclusi i suoi sforzi durante l'anno passato e la pandemia da COVID-19". "La compagnia ha iniziato a cercare un CFO permanente con le capacità e le qualifiche di aiutare GameStop ad accelerare la sua trasformazione." Saranno cercate figure di prestigio all'interno e all'esterno della compagnia.

Se entro il 26 marzo non si sarà trovato nessun profilo adatto sarà Diana Jajeh, che in questo momento ricopre il ruolo di Senior Vice President e Chief Accounting Officer, a ricoprire la posizione ad interim.