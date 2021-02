GameStop aggiunge tre figure chiave di Amazon, Chewy e Walmart al suo organico

In origine, prima di diventare trend su Google, il braccio di ferro tra Reddit e i fondi di investimento come Melvin Capital e Citron Research era basato su di una differente visione di GameStop come azienda. Se i grandi fondi di investimento sono convinti di avere a che fare con un nuovo Blockbuster, gli investitori al dettaglio, convinti dalle teorie dello youtuber Roaring Kitty, pensano che l'azienda abbia il potenziale per trasformarsi in un colosso delle vendite online. Ne sono convinti principalmente perché Ryan Cohen ha comprato il 13% delle azioni di GameStop e ha promesso di fare concorrenza a Amazon. Cohen ha portato con sé diverse figure chiave di Chewy, l'azienda di distribuzione di cibo per animali che ha trasformato in una multinazionale miliardaria. Ma recentemente ha anche intercettato alcune figure chiave di aziende del calibro di Amazon, QVC e Walmart, grazie alle quale trasformare il core business di GameStop.

Matt Francis, per esempio, sarà il nuovo Chief Technology Officer dell'azienda. In questo modo Cohen ha messo l'ex Ingegnere Capo di Amazon Web Services al servizio di GameStop, in modo da creare una piattaforma e-commerce moderna e capace di competere su di un mercato altamente competitivo. Francis ha lavorato in precedenza anche presso QVC e Zulily.

La seconda figura chiave è Kelli Durkin, che sarà il Senior Vice President of Customer Care. Durkin rivestiva un ruolo simile presso Chewy, dove ha contribuito a rendere l'azienda tra le più amate dai clienti. In GameStop Durkin avrà il compito di migliorare il servizio clienti della compagnia, oltre che di creare iniziative di engagement.

L'ultima new entry è Josh Krueger, che sarà il Vice President of Fulfillment. Krueger ha rivestito ruoli senior nello stesso comparto presso Amazon, Walmart e QVC. In GameStop Krueger gestirà la catena di approvvigionamento dei centri e-commerce della catena.

Questi tre ingressi nella catena di comando hanno spinto il titolo di GameStop a crescere in borsa, dopo il crollo dei giorni scorsi. Qui proviamo a fare il punto della situazione su Gamestop, Reddit e lo Short Squeeze.