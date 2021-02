God of War su PS5 a 4K e 60 fps, un video di gameplay con il primo boss fight

God of War gira su PS5 a 4K e 60 fps grazie all'aggiornamento rilasciato ieri sera da Santa Monica Studio, e IGN ha pensato bene di catturare un video di gameplay per mostrare il gioco in azione nella nuova modalità grafica.

Le sequenze sono relative al primo boss fight della campagna, in cui Kratos affronta un avversario in quel momento misterioso: come evidenziato anche dal confronto fra PS5 e PS4 pubblicato stamattina, la patch di God of War sembra svolgere egregiamente le proprie funzioni.

Nonostante l'alto tasso di spettacolarità delle scene presentate, il gioco mantiene infatti una fluidità impeccabile, dimostrando grande consistenza: senza dubbio il frutto di un upgrade tecnico effettuato con attenzione.

I 60 frame al secondo si sposano peraltro magnificamente con il rinnovato sistema di combattimento di God of War, che prende le distanze dall'approccio in stile brawler della trilogia originale per proporci un impianto più profondo e sfaccettato.

A questo punto non rimane che attendere notizie su God of War 2, che secondo gli sviluppatori sarà materiale da GOTY 2021 e verrà dunque pubblicato entro quest'anno. Dita incrociate!