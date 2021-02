Rocket League è diventato un gioco di football per celebrare il Super Bowl LV

Fino all'8 febbraio in Rocket League si celebrerà il Super Bowl LV tra i Tampa Bay Buccaneers e i Kansas City Chiefs. Per questo motivo il gioco, che solitamente mescola le dinamiche del calcio con delle macchine radiocomandate, si trasforma in una partita di football. Per l'occasione debutterà una nuova modalità, Gridiron, saranno attivate delle sfide evento e sarà possibile acquistare nuovamente l'NFL Fan Pack.

Champions Field è stato trasformato per questa nuova modalità a tempo limitato, con tanto di tacche e logo della NFL sulla linea delle 50 yard. In Gridiron si gioca 4 contro 4 e la normale palla di Rocket League è stata sostituita con una palla da football. Toccare la palla la farà attaccare al tettuccio della tua macchina. Su Spike Rush la palla si attacca nel punto in cui è entrata a contatto con l'auto, ma su Gridiron si attaccherà sempre al tettuccio.

Quando un giocatore tocca la palla, quel giocatore ne diventa il portatore, potendo quindi passarla a un compagno o farsela rubare dalla squadra avversaria. Il portatore di palla può saltare, ma perderebbe la palla se effettuasse un doppio salto. È anche possibile passare la palla schivando.

Ogni rete vale 3 o 7 punti: 7 punti se la palla è attaccata al portatore quando entra nella rete avversaria, 3 punti se la palla fosse passata o libera. Tutti gli autogol valgono 3 punti, che la palla sia attaccata o no. Inoltre i Demo hanno bisogno della velocità supersonica come nelle modalità normali e occorre rimanere entro i limiti se non si vuole perdere la palla.

Per l'occasione saranno aggiunte tre sfide evento che, se completate, sbloccheranno il titolo giocatore Guru del Gridiron, le ruote NFL e 20.000 XP. Queste sfide e la playlist per la modalità a tempo limitato Gridiron saranno disponibili dal 2 all'8 febbraio.