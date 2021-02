God of War: patch PS5 disponibile per il download, grafica a 4K e 60 fps

La patch PS5 per God of War è ora disponibile per il download: per scaricarla non dovrete fare altro che avere il gioco installato sulla nuova console Sony, e la procedura sarà automatica.

Come riportato ieri, la patch PS5 di God of War consente di far girare il gioco alla risoluzione di 4K con checkerboard rendering e 60 fps, migliorando in maniera sostanziale le performance rispetto alla versione originale per PS4.

Se avete già giocato la campagna di God of War, l'aggiornamento rappresenta un'ottima occasione per ripercorrerla o per completare le tante missioni secondarie sparse all'interno della mappa.

Se invece non avevate ancora provato il fenomenale titolo di Santa Monica Studio, non c'è davvero un momento migliore per lasciarvi coinvolgere nella spettacolare avventura di Kratos e Atreus.

Se disponete di un abbonamento a PlayStation Plus, potete scaricare God of War gratuitamente, nell'ambito della PlayStation Plus Collection riservata ai possessori di PlayStation 5.