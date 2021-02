Amazon, Jeff Bezos lascia il ruolo di CEO: ecco chi sarà il suo successore

Jeff Bezos lascerà il ruolo di CEO di Amazon per assumere la posizione di dirigente nella board aziendale durante il terzo trimestre dell'anno. Verrà sostituito da Andy Jassy, attualmente CEO di Amazon Web Services.

Sebbene finora lo sbarco di Amazon nel mercato dei videogiochi sia stato fallimentare, si tratta in verità di uno dei pochi ambiti in cui il colosso dell'e-commerce non è riuscito a raggiungere gli obiettivi che si era prefisso.

"Essere il CEO di Amazon è una grande responsabilità e richiede parecchio impegno", ha dichiarato Bezos. "Quando hai una responsabilità del genere, è dura prestare attenzione a qualsiasi altra cosa."

"Come dirigente rimarrò coinvolto nelle importanti iniziative di Amazon, ma avrò anche il tempo e l'energia di cui ho bisogno per concentrarmi sul Day 1 Fund, il Bezos Earth Fund, Blue Origin, il Washington Post e le altre mie passioni."

Jeff Bezos ha svolto il ruolo di CEO di Amazon fin da quando ha fondato la compagnia, nel 1994, trasformandola da piccola attività di vendita online di libri a una delle realtà commerciali più rilevanti a livello mondiale.