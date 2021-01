Amazon: lo sbarco nel mercato dei videogiochi fallito per cattiva gestione

Secondo il resoconto di Jason Schreier, scritto per Bloomberg, lo sbarco di Amazon nel mercato dei videogiochi si è rivelato finora fallimentare a causa della cattiva gestione del progetto da parte della compagnia. Che le aspettative intorno ai primi giochi marchiati Amazon fossero altissime non è un mistero, come non è un mistero che finora ci siano stati solo buchi nell'acqua, tra titoli lanciati e cancellati nel giro di poche settimane come Crucible, e titoli rinviati come New World.

A quanto pare a essere stato particolarmente compromissorio è stato lo stile di gestione estremamente risoluto tipico di Amazon, rivelatosi poco adatto a gestire dei team di sviluppo. Così tra obiettivi prioritari errati basati sulle tendenze del momento viste nei giochi concorrenti, sessismo e razzismo diffusi sul posto di lavoro e la scarsa competenza con lo sviluppo di videogiochi, i vari progetti hanno stentato a decollare.

Schreier ha avuto modo di parlare con più di trenta sviluppatori di Amazon Studios, che hanno tutti confermato problemi di gestione con alcuni dirigenti della compagnia di lunga data e, in particolare, con il VP Mike Frazzini, la cui scarsa familiarità con il mondo dei videogiochi è stata un ostacolo per i progetti in sviluppo. Frazzini inoltre non ha mai voluto ascoltare i feedback degli sviluppatori esperti assunti proprio per supportare il neonato comparto.

Ad esempio alcuni di loro avevano detto ad Amazon che New World sarebbe potuto essere visto come un gioco razzista per il suo scenario, ma la dirigenza non ha voluto ascoltare, almeno fino all'assunzione di un consulente esperto in materia.

Speriamo che dopo l'emersione di queste informazioni gli Amazon Studios cambino rotta, perché finora hanno solo deluso.