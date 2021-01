Super Nintendo World: in Giappone un treno a tema Super Mario per promuovere il parco

Per promuovere il Super Nintendo World, l'area tematica a tema proprietà intellettuali di Nintendo che doveva essere varata questo mese nel parco della Universal Studios, in Giappone hanno decorato un intero treno a tema Super Mario Bros., con un risultato francamente spettacolare.

Giovedì la West Japan Railway Company ha messo in servizio il treno Super Nintendo World, che mostra sulla livrea dei bellissimi e coloratissimi artwork con personaggi del mondo di Super Mario. Oltre ai fratelli Mario possiamo vedere la Principessa Peach, il perfido Bowser e alcuni nemici iconici come la piante piranha, i koopa troopa, Bullet Bill e Lakitu. Il treno è attivo sulle linee di Osaka Loop e Sakurajima, quest'ultima utile per raggiungere la Universal City Station, dove si trova il parco dei divertimenti Universal Studios Japan.

Peccato che l'apertura del Super Nintendo World sia stata rimandata a causa del lockdown totale imposto dal governo cinese per il riacutizzarsi della pandemia di COVID-19. Nel frattempo possiamo rifarci gli occhi guardando alcune immagini del treno, sia ufficiali, sia di fotografi improvvisati.

Naturalmente il treno di Super Mario doveva essere un mezzo promozionale per l'apertura del parco, ma la JR West ha deciso di metterlo comunque in circolazione per dare un motivo per sorridere a chiunque lo veda, in attesa di poter finalmente visitare il parco.