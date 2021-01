Super Nintendo World, apertura rinviata ancora a causa del Covid-19

Super Nintendo World, il parco tematico a tema Mario costruito da Nintendo all'interno dell'Universal Studios Japan di Osaka, è praticamente pronto ma non può ancora aprire e la sua apertura è stata rinviata ancora a causa del Covid-19.

Com'era facilmente prevedibile, questo non è proprio il periodo più adatto per lanciare un'attrazione di questo tipo e viste le norme sul distanziamento sociale impediscono l'apertura di locali o attrazioni strutturati per ospitare un gran numero di persone, motivo per il quale il parco è pronto ma non può essere visitato.

Secondo quanto riportato dal giornalista Takashi Mochizuki su Bloomberg, Nintendo prevede di fare un nuovo annuncio quando verrà fissata l'apertura ufficiale del Super Nintendo World, che per il momento non ha ancora un periodo preciso, in attesa quantomeno che passi il periodo di nuova emergenza sorto in questo inverno a causa del perdurare dell'epidemia.

Intanto, è disponibile il tour virtuale per scoprire il parco, cosa che può rappresentare già una soluzione per vedere quantomeno di cosa si tratti. La compagnia aveva anche trasmesso il mese scorso un Direct di presentazione speciale con Shigeru Miyamoto che illustrava le varie attrazioni del Super Nintendo World, ma per vederle dal vero a quanto pare ci sarà ancora da aspettare un bel po'.