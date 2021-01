Animal Crossing: New Horizons, le novità di gennaio in video

Animal Crossing: New Horizons continua ovviamente il suo percorso anche per gennaio 2021 e Nintendo ha pubblicato un video nel quale sono visibili alcune delle novità previste per il mese in corso sul gioco per Nintendo Switch.

Il trailer sulle novità di gennaio di Animal Crossing: New Horizons mostra dunque alcune caratteristiche previste arrivare sull'isola nel corso di questo mese, tra animali, oggetti e nuove attività programmate per il mese di gennaio.

Tra pesci e animali acquatici troviamo il porcellino di mare, il granchio della neve, l'abalone e altro, mentre con la neve che ancora scenderà nei prossimi giorni sull'isola è possibile accedere a nuove possibilità di crafting, come mostrato nel video.

Con il retino è possibile "catturare" i fiocchi di neve e questi possono essere utilizzati per la costruzione di nuovi oggetti. In particolare, nel crafting compare ora la possibilità di realizzare una ghirlanda "fiocco di neve" da applicare sulla porta di casa, ad esempio.

Per ottenere fiocchi di neve grandi è necessario invece costruire dei "pallini", ovvero i pupazzi di neve, che donano questi oggetti agli utenti. Con i fiocchi di neve grandi si può accedere a nuove possibilità di crafting come la statua iceberg. Sono inoltre disponibili nuove reazioni arrivate con l'aggiornamento 1.6.0.

Animal Crossing: New Horizons è stato stabilmente tra i giochi più venduti del 2020 nel mondo e Nintendo ha assicurato che avrà aggiornamenti e novità anche durante il 2021.