Bravely Default 2, un nuovo trailer mostra personaggi e job del gioco Nintendo Switch

Bravely Default 2 torna a mostrarsi in un nuovo trailer incentrato su personaggi e job presenti all'interno dell'RPG nipponico per Nintendo Switch, illustrando dunque qualcosa di più dell'ambientazione e del sistema di gioco.

Riprendendo la tradizione classica del JRPG, Bravely Default 2 presenta un sistema di job, ovvero specializzazioni, che richiama un po' le radici di questo genere in particolare per quanto riguarda l'interpretazione di Square Enix, cosa che si riflette anche nel sistema di combattimento a turni.

Nel trailer abbiamo modo di vedere qualcosa sull'ambientazione di Rimedahl e sui suoi abitanti e tra i personaggi vediamo Martha, Gwylim, Gladys, Helio, Domenic e Glenn, oltre appunto alle varie classi selezionabili per i combattenti impegnati.

Tra i job possiamo vedere Lancer (lanciere), Swordmaster (spadaccino), Spiritmaster (evocatore), Oracle (mago in grado di modificare gli stati), Salve-Maker (combattente tecnologico) e Dragoon (lanciere in grado di attaccare in aria), dunque un misto di cose nuove e altre molto classiche per il genere in questione.

La regione di Rimedahl in cui è ambientata parte del gioco è chiamata anche "The Snow Kingdom" ed è caratterizzata da un'ambientazione invernale decisamente evocativa, che rimarca ulteriormente l'atmosfera trasognata e nostalgica di Bravely Default 2.

La final demo del gioco è stata messa a disposizione a dicembre su Nintendo eShop, mentre la data d'uscita è fissata per il 26 febbraio 2021. Per saperne di più, vi rimandiamo alla recente anteprima di Bravely Default 2.