Bravely Default 2, l'anteprima del Nintendo Direct Mini

Il recente Nintendo Direct Mini si è aperto con Bravely Default 2 , il sequel/reboot - si può dire? - dell'omonima serie che abbiamo giocato su Nintendo 3DS qualche anno fa. Il breve trailer è servito più che altro a svelare la data di uscita, fissata finalmente per il 26 febbraio 2021: per allora, lo sviluppatore Silicon Studio avrà implementato tutta una serie di migliorie, discusse poi in un video a parte, che sorgono dai feedback che i giocatori hanno lasciato dopo aver provato la demo svariati mesi fa. Vi ricordate? Ne abbiamo parlato anche noi, nel nostro provato , in cui sollevavamo alcune perplessità che sembra abbiano riscontrato anche molti giocatori: grazie ai loro pareri, il team giapponese sta rifinendo l'esperienza nella speranza che bissi, e magari anche superi, le ottime performance di Bravely Default e Bravely Second.

I nuovi Asterischi

Il trailer si apre con un duello tra un guerriero che indossa un'armatura inquietante e che parla come un super cattivo destinato a diventare il boss finale e un vecchietto dall'aria mite che, in realtà, è forte, agile e veloce ma non è il Guerriero della Luce che il suo sfidante crede essere. Tornano quindi i temi di Bravely Default, mutuati a loro volta dai Final Fantasy originali: i Cristalli magici che alimentano il mondo scelgono uno o più individui straordinari, solitamente quattro, che dovranno viaggiare in lungo e in largo per salvare il mondo da una minaccia non meglio definita. Neanche questo trailer delinea quantomeno l'incipit della storia, che sembra comunque ambientata in un mondo fantasy che ricorda molto quello dei precedenti Bravely Default, sebbene non lo sia: Bravely Default II, infatti, dovrebbe essere una storia completamente nuova, incentrata su personaggi inediti e che si svolge in un mondo diverso... anche se gli escamotage già visti nei due titoli precedenti potrebbero tranquillamente riservarci qualche meta-sorpresa sulla lunga corsa.

Il trailer, semmai, ci ha offerto una carrellata di personaggi e cinematiche che confermano una regia molto più dinamica e cinematografica, specialmente nelle sequenze d'intermezzo che rappresentano i momenti salienti della storia. Per il resto, il Nintendo Direct Mini si è concentrato soprattutto su quattro nuovi Asterischi che, per chi non lo sapesse, sarebbero i Job o le classi che i quattro eroi Seth, Adelle, Elvis e Gloria possono intraprendere. Solitamente bisogna prima sconfiggere il boss che detiene un certo Asterisco, poi potremo cambiare classe ai nostri personaggi scegliendo una classe primaria e una classe secondaria: la prima è quella che guadagna punti esperienza e, crescendo di livello, impara nuove abilità e incantesimi; la seconda, invece, fa come da sostegno, e garantisce una gran varietà di sinergie e strategie insieme ai tanti elementi da gioco di ruolo come l'equipaggiamento, gli accessori e i bonus permanenti.

Nella demo abbiamo imparato a conoscere il Tuttofare, il Fante corazzato, il Mago bianco, il Mago Nero e il Monaco. Il breve trailer del Nintendo Direct Mini ha mostrato in azione anche tre Job tra una scena e l'altra: abbiamo riconosciuto il Dragoon, mentre gli altri due restano senza definizione ma sembrano proprio una specie di pittore che combatte con tavolozza e pennello e l'alchimista, a giudicare dalle fiale nella cintura e dal macinino in spalla.

Il trailer, infatti, si è concentrato principalmente sugli Asterischi di quattro nuovi villain, presentati con nome e cognome. Dag Rampage detiene l'Asterisco del Vanguard e combatte impugnando un'arma a una mano e lo scudo: questa classe, naturalmente, è il tank che assorbe i colpi dei nemici e li attacca o stordisce colpendoli con lo scudo stesso. Il vanesio Orpheus Tragoidia possiede invece l'Asterisco del Bardo, un Job che i fan di Final Fantasy dovrebbero conoscere abbastanza bene: il Bardo è una classe di supporto che può potenziare i suoi compagni o indebolire i nemici, per esempio rendendoli più vulnerabili a certi elementi.

Abbiamo poi Anihal, una bambina cresciuta nella natura che possiede il potere del Beastmaster, un altro Job storico che ci permetterà di catturare i nemici e schierarli in combattimento insieme ai nostri eroi per usufruire delle loro abilità speciali. E infine c'è Shirley Clarence, che ci conferirà l'Asterisco del Gambler, un Job basato fondamentalmente sulla casualità: le sue abilità sono estremamente potenti, ma dipendono da una roulette russa che può anche danneggiare, se non direttamente uccidere, il personaggio che la utilizza. A detta del trailer, questi sono i primi villain che affronteremo nel nostro viaggio a zonzo per il mondo di Excillant, e nelle prossime settimane Nintendo svelerà anche gli altri personaggi e i relativi Job.