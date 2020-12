Bravely Default 2 per Nintendo Switch, final demo disponibile su eShop

La final demo di Bravely Default 2 per Nintendo Switch è disponibile a partire da oggi su eShop e consente di provare il gioco per un'ultima volta prima del lancio.

In uscita il 26 febbraio 2011, Bravely Default 2 racconta una storia ambientata molto prima rispetto agli eventi narrati nel primo episodio della serie.

In compagnia del giovane marinaio Seth, della principessa Gloria, dello studioso girovago Elvis e della mercenaria Adele, potremo vivere una coinvolgente avventura esplorando cinque regni molto diversi fra loro.

Il mondo è in grave pericolo. Inondazioni, temperature in aumento, natura fuori controllo: il furto dei cristalli sta mettendo a rischio tutti gli esseri viventi! La speranza è però l'ultima a morire: gli Eroi della Luce, quattro guerrieri leggendari, hanno le capacità per ristabilire l'equilibrio fra gli elementi.

Accompagna il protagonista Seth e i suoi amici Gloria, Elvis e Adelle nel loro viaggio attraverso l'animata regione di Excillant. Sfrutta le abilità combinate dei loro poteri per sconfiggere i nemici che hanno rubato i cristalli e placa il caos che minaccia di distruggere il mondo!