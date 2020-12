Epic Games Store: video svela il primo gioco gratis PC del 17 dicembre?

Un nuovo leak di informazioni sembra confermare che il primo gioco gratis PC del 17 dicembre 2020 regalato dall'Epic Games Store sia Cities Skylines, il city builder di Paradox Interactive. L'informazione arriva tramite Priyam Raj che nel suo video ha analizzato tutti gli indizi disponibili ed è giunto a questo conclusione.

Precisamente, lo YouTuber spiega nel video che lo sfondo utilizzato da Epic Games Store per il primo gioco gratis di oggi, 17 dicembre 2020, è stato cambiato rispetto a quello generico utilizzato precedentemente. Prima di tutto, l'immagine è divenuta completamente blu-azzurra (colori del logo di Cities Skylines). Inoltre, all'interno dei molteplici simboli natalizi disegnati sulla carta regalo, è apparso un gruppo di edifici.

A questo si aggiunge il fatto che secondo vari utenti, tramite Facebook, è stata pubblicata da Epic Games un'immagine, rapidamente rimossa, dedicata a Cities Skylines. Ovviamente, si tratta solo di rumor e indizi, non di informazioni ufficiali. Fra circa 3 ore potremo scoprire definitivamente quale gioco sarà regalato quest'oggi dall'Epic Games Store.

Nel frattempo, vi ricordiamo che siete ancora in tempo per reclamare una copia di Pillars of Eternety Definitive Edition e di Tyranny Gold Edition. Dovete però aggiungere i due giochi al vostro account prima delle 17 di oggi, quando saranno sostituiti.

Vi ricordiamo inoltre che siete ancora in tempo per ottenere il pacchetto Ricompense gratis di Watch Dogs Legion regalato da Ubisoft.