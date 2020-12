Monster Hunter: film distrutto dalla critica USA, le recensioni

Il film di Monster Hunter è stato distrutto dalla critica USA: la pellicola sta ricevendo infatti un gran numero di recensioni negative che lo ritraggono come l'ennesimo pessimo tentativo di trasformare un videogioco in un lungometraggio. IGN USA, The Hollywood Reporter, Comic Book e tanti altri siti hanno detto la propria e non si sono affatto trattenuti.

IGN ha infatti bollato il film di Monster Hunter con un 3 su 10 e ha scritto: "Sembra che il 2020 non abbia ancora finito con noi: senza farsi notare, ci ha portato uno dei peggiori film d'azione della storia recente e un altro membro della Hall of Shame per gli adattamenti cinematografici di un videogioco."

Indie Wire, con un voto pari a "D", afferma che il film di Monster Hunter "è terribile persino per gli standard del 2020 [...] e sposa i valori produttivi di un SyFy Original con la qualità di un livello tutorial, creando così il film meno creativo e interessante mai realizzato. I fan della serie si sentiranno traditi mentre il resto di noi si domanderà come sia possibile che il materiale di partenza abbia anche solo un singolo fan."

The Holywood Reporter lo bolla come "una demo VFX costosa più che una storia" mentre Entertainment Weekley afferma che Monster Hunter "si vende come un film nel quale Milla Jovovich lotta contro dei mostri in CGI ed è infatti un film nel quale Milla Jovovich lotta contro dei mostri in CGI, nulla più e nulla meno. [...] La trama non ha importanza, non c'è evoluzione dei personaggi ma ci sono un sacco di combattimenti contro un'infinità di nemici."

Comic Book, pur assegnando un 2 su 5, afferma che "vedere un convoglio militare che cerca di attaccare un Diablos e altre creature è eccitante quanto sembra. Manca però l'attenzione al dettaglio che contraddistingueva Pafic Rim. Alla fine del film, non ho capito perché mi sarebbe dovuto interessare qualcosa di chiunque sia rimasto in vita."

