Monster Hunter Rise, due video per due nuove armi: Heavy Bowgun e Light Bowgun

Capcom ha pubblicato due nuovi video di Monster Hunter Rise per Nintendo Switch per mostrare due anni: l'Heavy Bowgun e il Light Bowgun. Ne trovate uno in testa alla notizia e l'altro in fondo alla notizia.

L'Heavy Bowgun è un'arma a lunga gittata di grande potenza. Può essere caricato con munizioni Wyvernheart o Wyvernsnipe, a seconda della situazione.

Il Light Bowgun eccelle nel combattimento a lunga distanza. È decisamente versatile e, a seconda delle munizioni utilizzate, può essere usato in diverse situazioni.

Monster Hunter Rise è un titolo esclusivo per Nintendo Switch. A quanto pare Nintendo ha pagato parecchio per avere l'esclusiva. Successivamente il gioco potrebbe uscire anche su altre piattaforme, anche se non c'è sicurezza in merito.

Per il resto vi ricordiamo che Monster Hunter Rise uscirà a marzo 2021. Se vi interessa, nei giorni scorsi sono state mostrate altre due armi, sempre in video.