Doom e Doom II: Doom Zero è un'espansione avallata da Bethesda

Bethesda ha avallato l'espansione Doom Zero di Christopher Golden per Doom e Doom II. Attenzione, perché non stiamo parlando dei capitoli più recenti, ma di quelli risalenti ai primi anni '90, sviluppati da Carmack, Romero e soci. Evidentemente le recenti riedizioni devono aver avuto un certo successo, tanto da meritare nuovo supporto. In fondo sono due classici amatissimi.

Comunque sia Doom Zero aggiunge ben 32 livelli, oltre a nuovi nemici, nuovi boss, nuove musiche e nuovi effetti sonori. Non è stato sviluppato da Bethesda, ma il publisher gli ha dedicato un post ufficiale sul blog del franchise per segnalarla.

Non lasciatevi trarre in inganno dal titolo! Qui non si tratta di una versione "light" di DOOM a zero calorie. Realizzato per festeggiare il 25° anniversario di DOOM II, DOOM Zero contiene ben 32 livelli pieni di nuovi nemici, nuovi boss, nuovi suoni, musiche e sprite.

Sebbene rimanga fedele al gameplay classico di DOOM, DOOM Zero non manca di arricchire la collaudata formula con un contributo del tutto originale, tra percorsi ramificati e sfide che costringeranno a spremere le meningi anche gli Slayer più esperti.

Per scaricare Doom Zero, cliccate qui.