GameStopZing vende l'Orologio per l'esport Garmin Instinct

All'interno di una selezione di negozi e del sito di GameStopZing potremo trovare il Garmin Instinct - E-Sports. Per chi non lo conoscesse, questo orologio è pensato e studiato per tutti coloro che vogliono migliorare le proprie prestazioni nei giochi online competitivi. Il Garmin Instinct - E-Sports, infatti, ha diversi profili dedicati ai gamer, creati per tracciare, analizzare e condividere i propri parametri biometrici durante la partita.

Senza considerare che è anche un bell'orologio dal design sportivo. A questo indirizzo potrete acquistare l'Orologio Garmin Instinct - E-Sports su GameStop.it.

Come dicevamo, questo orologio è pensato per i gamer più competitivi. Ha, infatti, un profilo dedicato per visualizzare dati di gioco, parametri biometrici e timer, ma soprattutto può inviare il livello di Stress e Frequenza cardiaca in overlay nella diretta stream tramite il software dedicato STR3AMUP!.

L'orologio contiene, però, anche tutti quei sensori utili per svolgere al meglio l'attività sportiva e mantenersi in forma, come i profili multisport e il GPS integrato.

Per chi ama avere sempre l'orologio al polso, il Garmin Instinct - E-Sports garantisce fino a 80 ore in modalità esports e fino a 14 giorni in modalità smartwatch. Inoltre il Garmin Instinct - E-Sports è dotato di diversi sensori per monitorare la salute. Per esempio rileva la frequenza cardiaca direttamente dal polso grazie al sensore integrato e consente di impostare un range per essere informati con allarmi qualora il valore dovesse superare la soglia impostata.

Inoltre fornisce un quadro completo della qualità del sonno e del riposo, identificando inoltre le varie fasi: da quella profonda quella leggera, passando dalla fase REM. Grazie all'identificazione della variabilità di frequenza cardiaca, permette il calcolo, tramite algoritmo, del livello di stress: ideale per migliorare le proprie abitudini giornaliere.

Infine prendendo in considerazione tutti questi parametri fisici l'orologio è in grado di fornire un'indicazione sull'energia disponibile all'interno del nostro corpo, così da programmare meglio le sessioni di gaming più intense.

Cosa ne dite?