GTA Online: The Cayo Perico Heist, Dr. Dre e Joy Orbison fanno parte dell'evento

Dr. Dree, Jimmy Iovine, Joy Orbison e altri artisti fanno parte di The Cayo Perico Heist, la nuova espansione di GTA Online appena lanciata, che introduce delle nuove stazioni radio, un nuovo night club, il Music Locker, e centinaia di nuovi brani da ascoltare in gioco. Come sempre Rockstar Games ha fatto le cose in grande e senza badare a spese. In fondo è dal 2013 che GTA Online gli fa incassare miliardi di dollari, quindi perché fermarsi?

Leggiamo la descrizione ufficiale di The Cayo Perico Heist:

Rapinare la banca più grande del Paese? Fatto. Assaltare il caveau del casinò? Fatto. Superare le difese dell'isola privata e pesantemente sorvegliata del signore della droga El Rubio? Ora sì che si ragiona. Lasciati alle spalle le luci di Los Santos e abbraccia la sabbia di Cayo Perico e il più grande colpo della tua carriera.

The Cayo Perico Heist rappresenta a oggi la più ambiziosa avventura in GTA Online, affrontabile dall'inizio alla fine da soli o con un massimo di altri tre giocatori. Scopri decine di modi per infiltrarti e compiere il colpo perfetto in una nuova località. Il tuo viaggio inizia con la presentazione di un nuovo contatto nel più recente luogo di aggregazione notturna a Los Santos...