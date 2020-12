GameStopZing, Calendario dell'Avvento: le offerte del 16 dicembre 2020

Come è ormai consuetudine da un po' di giorni, anche oggi mercoledì 16 dicembre 2020 GameStopZing "apre" la nuova casella del Calendario dell'Avvento. E come da tradizione al suo interno ci sono nuovi sconti per videogiochi e accessori per il gaming. Durante questa giornata del Calendario dell'Avvento di GameStopZing , per esempio, avremo la possibilità di trovare a prezzo ribassato giochi come Lego Marvel Super Heroes 2, LEGO Star Wars: Il Risveglio della Forza, ma anche tanti accessori.

A questo indirizzo potrete trovare tutte le promozioni di oggi del Calendario dell'Avvento di GameStopZing.

Il filo conduttore di oggi sono chiaramente i giochi LEGO. Nella giornata di oggi, infatti, tutti i più recenti videogames di Warner e Traveller's Tales sono scontati. Per esempio abbiamo The LEGO Movie 2 Videogame in sconto a 14,69 nell'edizione PS4 e Xbox One, mentre a 21,69 euro per Nintendo Switch.

Un altro classico LEGO è LEGO CITY Undercover a 14,69 in edizione Xbox One e PS4. Anche in questo caso per Nintendo Switch dovrete spendere qualcosina di più, ovvero 21,69 euro. Stesso destino (e quindi stessi prezzi) per LEGO Ninjago Il film Videogame e LEGO Worlds.

Chiudiamo la rassegna con Lego Marvel Super Heroes 2 (14,69 per PS4 e X1 e 21,69 per Switch) e LEGO Star Wars: Il Risveglio della Forza a 10,49 euro.

Ancora per qualche giorno anche le maglie da gioco di FIFA 21, diverse edizioni del Monopoli (si può scegliere tra Fortnite, Stranger Things, Pac-Man, Dragon Ball Super o Rick & Morty) e diversi divertenti Funko saranno in sconto.

Trovato qualcosa di vostro gradimento? A questo indirizzo potrete trovare tutte le promozioni.