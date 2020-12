Xbox Series X: Destiny 2: Oltre la Luce giocato sul lato di una montagna, è record

Riuscendo a far giocare Destiny 2: Oltre la Luce su Xbox Series X proiettandolo sul lato di una montagna, Microsoft ha battuto il record mondiale delle dimensioni di una proiezione di un videogioco.

Per riuscire nell'impresa, Microsoft ha utilizzato dei proiettori potentissimi, potenziati con 12.000 lumen, che hanno creato un'immagine gigantesca sulla Copper Mountain in Colorado. Va sottolineato che il gioco è andato incredibilmente bene, non mostrando alcun tentennamento.

Le dimensioni della proiezione sono state ragguardevoli: 180,15 piedi di larghezza (54,91m) e 105,97 (32,3m) piedi di altezza per un totale di 1773,593 metri quadrati di superficie. Chissà se qualcuno proverà a fare di meglio in futuro.

In tutto questo vi ricordiamo che Xbox Series X è la nuova console Xbox, lanciata sul mercato da poco più di un mese. Recentemente è stato annunciato un nuovo titolo esclusivo: Perfect Dark.