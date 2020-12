Cyberpunk 2077 su PS4 è più bello su Dreams che nella realtà

Sembra assurdo, ma la versione di Cyberpunk 2077 per PS4 creata attraverso Dreams da Martin Nebelong sembra già più bella e ricca di dettagli rispetto a quella creata da CD Projekt RED. Questo da un lato testimonia sia la potenza degli strumenti messi a disposizione da Media Molecule, sia dello stato nel quale versa questo attesissimo gioco di ruolo su Xbox One e PlayStation 4 standard.

Tanto che Alessandra Borgonovo ha bocciato categoricamente il gioco nella recensione di Cyberpunk 2077 per PS4.

Lo scorcio di Night City creato da Martin Nebelong, un giocatore di Dreams che ha anche collaborato con Media Molecule come freelance artist, è però davvero notevole. Soprattutto considerando che è stato creato in sole due ore.

Come attenuante per CD Projekt RED possiamo dire che in Dreams mancano tutte le interazioni i personaggi e gli elementi del gioco originale, ma considerando che si tratta del lavoro di mezza mattinata di una persona, confrontato con quello di centinaia di persone in tanti anni di sviluppo, beh, tirate voi le somme.

Secondo voi CD Projekt RED riuscirà a sistemare il gioco come promesso?