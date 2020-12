Multiplayer Risponde torna oggi alle 18.00: preparate le vostre domande!

Oggi alle 18:00 sta per tornare l'evento che tutti aspettate con fervore: il Multiplayer Risponde, la rubrica live di Multiplayer.it su Twitch in cui Vincenzo Lettera risponde senza grossa convinzione a domande che capisce poco. Aiutiamolo a casa sua.

Cosa chiedergli oggi? Gli argomenti di discussione non sono in realtà moltissimi. Volendo c'è il solito Cyberpunk 2077 che ha tenuto banco per tutta la settimana, oppure c'è Cyberpunk 2077 di cui si parlerà anche la prossima settimana. Altrimenti c'è quel gioco lì, aspettate che ci sfugge il nome... sì, quello polacco, Cyberpunk 2077 che ha fatto davvero infuriare gli utenti PS4 e Xbox One. In effetti ritrovarsi con la versione per Atari 2600 non deve essere stato bello. Infine potreste chiedergli di Cyberpunk 2077, tanto per provare a essere originali.

Naturalmente potete fargli anche domande esistenzialiste o di ornitologia, tanto non sa niente come il 99% dei giornalisti videoludici, quindi può rispondere a tutto: non abbiate timore e iniziate a scrivere le vostre domande qui nei commenti.

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi per ricevere le notifiche relative ai nuovi video!