Monster Hunter Rise anche su PC? Nintendo ha pagato una bella cifra per l'esclusiva

Monster Hunter Rise potrebbe essere solo esclusiva temporale per Nintendo Switch, con alcuni indizi che sembrano indicare come il gioco sia previsto almeno su PC dopo un periodo di 9 mesi di legame con la console Nintendo, accordo per cui la compagnia sembra aver pagato anche un bel po' di soldi.

Tutto questo emerge dal famoso grosso leak che ha colpito Capcom in seguito all'attacco harcker di tipo ransomware, dal quale sono arrivati anche tutti i materiali e le informazioni relative a Resident Evil Village, dunque la fonte potrebbe essere attendibile.

Finora, Monster Hunter Rise è stato annunciato solo su Nintendo Switch, ma sappiamo che funziona su RE Engine, dunque è probabilmente facilmente scalabile su diverse configurazioni hardware. Secondo i documenti emersi dal leak, sembra che test tecnici per il funzionamento su PC siano già stati fatti e che Capcom non avesse intenzione di uscire solo sulla console Nintendo.

Anzi, da quanto emerso, sembra che Capcom fosse proprio diffidente sul fatto di rendere Monster Hunter Rise un'esclusiva in generale, probabilmente notando gli ottimi risultati registrati con Monster Hunter: World, ma Nintendo l'ha convinta mettendo sul piatto ben 6 milioni di dollari, che assicurerebbero però solo un'esclusiva temporale.

Si tratterebbe di un grosso investimento per un gioco che non è destinato ad essere esclusiva totale, dunque non sappiamo bene se la cosa possa essere verosimile. Tuttavia, in base ad altri documenti viene presa in considerazione l'idea che Monster Hunter Rise sia effettivamente esclusiva totale, dunque nel caso è possibile che Nintendo abbia pagato anche di più di tale cifra.

In ogni caso, per il momento sappiamo che Monster Hunter Rise è previsto arrivare a marzo 2021 su Nintendo Switch e del gioco abbiamo visto proprio ieri due trailer dedicati ad altrettante armi.