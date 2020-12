Tales of Arise: lo sviluppo sta procedendo bene, il producer promette novità

Tales of Arise è tra i molti giochi rimandati per il prossimo anno, ma pare comunque che i lavoro di sviluppo stiano procedendo bene. L'informazioni arriva da Yusuke Tomizawa, General Producer della saga Tales of. L'uomo ha parlato del gioco durante il live stream "Tales of Series 25th Anniversary Special". Non sono state rivelate, purtroppo, nuove informazioni sul gioco durante tale diretta, ma il producer ha affermato che la compagnia sta preparando tutta una serie di novità da presentare al mondo.

Ecco le sue parole, in traduzione: "Per quanto riguarda il nostro silenzio nel 2020, stiamo preparando una serie di informazioni da condividere nel 2021. Lo sviluppo sta procedendo bene, quindi spero che possiate resistere un po' di più prima di ricevere nuove informazioni. Stiamo preparando tante novità fantastiche per i fan di Tales of di tutto il mondo: i giocatori ne saranno felici, quindi teneteci d'occhio."

"Riguardo al fatto che siamo arrivati al 25esimo anniversario, posso affermare che oggi è un punto di svolta? Oggi la serie compie 25 anni. Abbiamo deciso di celebrare il 25esimo anniversario con tutti voi per due anni, quindi ne abbiamo ancora uno e voglio che sappiate che la seconda metà sarà molto meglio della prima. Mi spiace non poter scendere nei dettagli quest'oggi, ma stiamo preparando un po' di cose veramente divertenti, quindi continuate a supportarci, gentilmente."

Vi ricordiamo che Tales of Arise è attualmente in sviluppo per PC, PlayStation 4 e Xbox One, ma sarà ovviamente eseguibile tramite retrocompatibilità sulle console di nuova generazione, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. La data di uscita è attualmente fissata per un generico 2021.