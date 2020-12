Minecraft: Colosseo ricreato con RTX su Windows 10, ecco il video

Come vi avevamo annunciato la scorsa settimana, Minecraft con RTX per Windows 10 è finalmente in versione completa e non più beta. Per questo motivo, NVIDIA ha deciso di rilasciare due nuovi mondi RTX, portando quindi la conta finale a 15 mappe. Il primo di questi mondi, rilasciato sul marketplace di Minecraft, è il Colosseo di Roma, chiamato per l'occasione "Colosseum RTX".

Il lavoro è stato compiuto da BANV, un team di builder completamente italiano che ha realizzato il progetto nell'arco di sei mesi in collaborazione con NVIDIA. Il team si occupa di realizzare edifici di interesse storico su Minecraft (anche per scopi educativi): per questo motivo, si è deciso di lavorare sul Colosseo con l'aspetto che aveva al massimo della sua gloria. La struttura esterna è stata riprodotta in modo accurato, mentre nelle sezioni interne BANV ha dato sfogo alla propria creatività, creando ambienti in grado di mettere in risalto le potenzialità del ray-tracing. Anche AIV-Accademia Italiana Videogiochi è stata coinvolta nel progetto. AIV ha lavorato a un texture pack RTX per rielaborare più di 100 blocchi presenti in Minecraft.

Michele Gennari, Community & PR Manager NVIDIA Consumer products Italia, ha affermato: "Minecraft con RTX per Windows 10 è da poco passato dalla versione beta a quella ufficiale e siamo fieri di poter presentare al mondo lo strabiliante lavoro del team BANV con cui abbiamo collaborato in questi mesi per dar vita a Colosseum RTX. Ogni aspetto del progetto è stato curato nei minimi dettagli e, grazie anche alla collaborazione con il team di designer di AIV, siamo riusciti a creare un texture pack RTX dedicato che ha reso la mappa ancora più immersiva"

Vi ricordiamo inoltre che Minecraft con RTX supporta le ultime tecnologie gaming come il DLSS. Alimentato da processori IA dedicati sulle GPU GeForce RTX chiamati Tensor Core, il DLSS ha accelerato le prestazioni di 30 giochi a oggi, aumentando significativamente il frame rate e garantendo ai giocatori GeForce RTX un gameplay ad alte prestazioni e risoluzioni, impostazioni dettagliate, quando si utilizzano gli effetti ray-tracing.

Il DLSS e il ray tracing supportano anche Cyberpunk 2077 e nuovi giochi in arrivo: CRSED: F.O.AD, Moonligth Blade, Mount & Blade II Bannerlord, Scavengers. Questi titoli si sommano a una lista che ne conta 30.