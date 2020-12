Among Us, quali sono i colori più e meno popolari per i personaggi?

Among Us continua ad essere un fenomeno di proporzioni mondiali, pertanto sono di un certo interesse anche le curiosità apparentemente più frivole del gioco, come la classifica dei colori più utilizzati per i personaggi e quelli usati meno.

Data la particolare caratterizzazione grafica stilizzata, la scelta del colore diventa fondamentale per personalizzare il proprio membro dell'equipaggio (o impostore), oltre ovviamente alle numerose personalizzazioni aggiuntive che rappresentano, peraltro, un'importante fonte di introiti per Innersloth, vista la presenza delle microtransazioni.

Ebbene, con una serie di tweet, Innersloth ha svelato i colori più utilizzati dai giocatori in Among Us: al primo posto troviamo il rosso, che è un po' il colore-simbolo per il crewmate/impostor del gioco, in effetti. A seguire due scelte meno banali, ovvero il nero e il bianco.

Nelle ultime tre posizioni troviamo invece il colore lime (verde chiaro), marrone e verde, con grande scorno del responsabile alla comunicazione del team, a quanto pare, che preferisce proprio il marrone.

Cercando di rispondere alle numerose domande che sono piovute dagli utenti sulle posizioni dei propri colori preferiti, è emerso che il ciano è in quarta posizione, il giallo in quinta, il rosa è in settima posizione e il viola in ottava.