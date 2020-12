I 5 migliori giochi di Super Mario Bros. di sempre

Super Mario compie 35 anni! In tutto questo tempo il baffuto idraulico Nintendo ci ha fatto compagnia con tante avventure, tutte importanti e diverse tra loro. Alcune, però, ci sono rimaste nel cuore più di altre: quale migliore occasione del suo compleanno allora per ricordare quelle che abbiamo amato di più. Dopo esserci consultati internamente e aver discusso a colpi di gusci blu per far inserire i nostri favoriti, ecco i migliori giochi di Super Mario Bros. (ovvero i preferiti dalla redazione di Multiplayer.it)!

Super Mario Bros. 3 Il primo Mario non si scorda mai, ma è il terzo che ci ha fatto volare. In questo caso, letteralmente. In Super Mario Bros. 3 per NES Mario e Luigi tornano ad affrontare Bowser per salvare il Mondo dei Funghi, ma per farlo sfruttano poteri tutti nuovi e indimenticabili: Mario procione per volare e Mario rana per nuotare ci hanno infatti permesso di sconfiggere la prole di Bowser anche quando asserragliata su navi volanti pesantemente armate, tra tanti segreti tutt'altro che facili da scoprire. Uno dei migliori platform mai creati.

Super Mario World Un'affermazione che torna spesso quando si parla di Super Mario, perché la serie ha portato sulle nostre console alcuni dei giochi più belli di sempre. È il caso, per esempio, di Super Mario World: l'esordio di Mario su Super Nintendo è stato semplicemente indimenticabile, sia per la presenza di Yoshi, divenuto poi un personaggio amato da tutti, sia per delle meccaniche di gioco che ancora oggi fanno scuola. Il capolavoro 2D del designer giapponese Shigeru Miyamoto.

Super Mario 64 Se Super Mario World è l'apice dei Mario in due dimensioni, Super Mario 64 ha insegnato a tutti come si doveva sviluppare un platform in 3D. Il capitolo per Nintendo 64 è un precursore e allo stesso tempo una pietra miliare, che nonostante i modelli spigolosi sa stupire per la precisione dei controlli e la finezza della struttura dei suoi livelli. Non c'è poi una singola mossa o abilità che si utilizzi soltanto una volta, o in una sola maniera. Il fatto che questo gioco sia stato ideato e concretizzato senza nessun modello a cui ispirarsi rende il tutto ancora più incredibile.

Super Mario Galaxy Super Mario Galaxy è il capolavoro di Yoshiaki Koizumi, forse la figura creativa maggiormente importante della Nintendo attuale. Un gioco straordinario nel 2020 tanto quanto lo era nel 2007: forse perché pochi ne hanno seguito il tragitto, ma la sua interazione tra piattaforme "isolate" nello spazio, con le affascinanti alterazioni gravitazionali, resta tuttora strabiliante.

Super Mario Odyssey Super Mario Odyssey non solo sfida a duello le parti migliori di ogni precedente Mario tridimensionale, ma ha anche la presunzione di accorparle in un contesto armonioso. Nonostante il suo aspetto e le sue meccaniche non smettano mai di mettere allegria, la sua struttura ludica è dannatamente seria. Nei suoi momenti migliori, quando tutto funziona al meglio, raggiunge delle vette mai toccate né concepite prima da qualsiasi altro platform tridimensionale. Almeno finché non arriverà il prossimo capitolo della serie a superarlo.