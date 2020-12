Spelunky 1 e 2 per Nintendo Switch annunciati durante l'Indie World

Spelunky e Spelunky 2 sono stati annunciati ufficialmente per Nintendo Switch durante il Nintendo Indie World che si sta svolgendo proprio in questi minuti.

I due episodi della celebre serie faranno il proprio debutto sulla console ibrida giapponese nel corso dell'estate 2021 e includeranno anche una cooperativa in locale, ma non c'è ancora una data di uscita precisa. Accolti con ottimi voti dalla stampa internazionale, si tratta di titoli di grande valore per gli appassionati del genere.

Spelunky è un action adventure indipendente sviluppato da Derek Yu su Game Maker e rilasciato inizialmente come freeware su PC. Successivamente, è stata sviluppata una versione per Xbox 360 da distribuire come Live Arcade.

Il giocatore interpreta uno speleologo avventuriero dedicato all'esplorazione di varie caverne, ricche di minacce in termini di ostacoli naturali, trappole e nemici.

La caratteristica principale è il fatto che i livelli sono generati in maniera randomica ad ogni partita, cosa che rende l'esperienza di gioco sempre diversa.

La struttura è quella tipica del platform-action in 2D nel quale ci si trova ad evitare le varie minacce e raccogliere vari oggetti, nonché occasionalmente salvare dei personaggi in difficoltà.