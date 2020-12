Cyberpunk 2077: multiplayer e DLC? Prima le patch per sistemare il gioco

Continuano ad arrivare informazioni su Cyberpunk 2077 dalla conferenza di CD Projekt con gli azionisti, tra le quali veniamo a sapere anche che il multiplayer e i DLC aggiuntivi previsti verranno discussi in seguito, solo dopo aver sistemato il gioco a suon di patch, cosa che rappresenta la priorità per il team.

Dopo i risultati piuttosto preoccupanti derivati dai problemi sulle versioni PS4 e Xbox One in particolare, che hanno portato anche a un crollo delle azioni per CD Projekt RED, è stata organizzata una conferenza d'emergenza per mettere al corrente gli azionisti sullo stato delle cose nel team e su Cyberpunk 2077.

Da questa è emersa l'ammissione del fatto che il team ha alquanto trascurato le versioni PS4 e Xbox One in sede di sviluppo, che non c'è nessun accordo tra CD Projekt RED e Sony/Microsoft sui rimborsi, pertanto non è affatto detto che questi possano avere luogo e anche che il gioco verrà aggiustato a qualsiasi costo per recuperare la reputazione di cui godeva il team prima di questo caos.

La sistemazione di Cyberpunk 2077 è dunque della massima priorità per CD Projekt RED, tanto da passare avanti a tutti gli altri impegni che erano stati fissati per questo periodo. Per quanto riguarda il multiplayer e i DLC programmati, gli sviluppatori hanno riferito di non sapere ancora se ci siano degli spostamenti o riorganizzazioni da fare: "Sono cose per cui c'è ancora tempo, dunque non ne parliamo ancora. Ora siamo concentrati sul migliorare Cyberpunk 2077 e discuteremo del resto all'inizio dell'anno prossimo", ha affermato il co-CEO, Adam Kiciński.

"Per quanto riguarda il multiplayer, prima di tutto non abbiamo ancora dichiarato alcuna data di uscita e come abbiamo detto in precedenza è difficile giudicare ora", ha affermato il CEO di CD Projekt RED, "Siamo in una situazione che non era stata pianificata e dovremo ristabilire un po' di ordine, questo è il piano per gennaio. Dunque adesso stiamo gestendo la situazione del single player, lavoriamo su patch e comunicazione e dobbiamo mantenerci concentrati sui giocatori".

C'è dunque anche la possibilità che il multiplayer o i DLC programmati possano slittare, ma per il momento il team preferisce non parlarne proprio, essendo completamente concentrato sulla correzione del gioco base, in particolare delle versioni PS4 e Xbox One di Cyberpunk 2077.