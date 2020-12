Super Meat Boy Forever per Nintendo Switch, data di uscita all'Indie World

Super Meat Boy Forever ha una data di uscita su Nintendo Switch, in anteprima rispetto alle altre piattaforme: il gioco sarà disponibile su eShop a partire dal 23 dicembre.

Rinviato lo scorso aprile, Super Meat Boy Forever avrebbe dovuto fare il proprio debutto su PC e console lo scorso anno, ma il team di sviluppo ha avuto bisogno di ulteriore tempo per rifinire l'esperienza.

Caratterizzato dalle meccaniche action platform in stile hardcore che hanno determinato il successo della serie, il nuovo capitolo ci metterà nuovamente al comando dell'eroe di carne nell'ambito di una nuova, difficile avventura.

Super Meat Boy Forever è ambientato qualche anno dopo gli eventi di Super Meat Boy. Meat Boy e Bandage Girl hanno vissuto felici senza Dr. Fetus per parecchio tempo e ora hanno una bellissima bambina di nome Nugget.

Nugget è la gioia in persona e rappresenta tutto per Meat Boy e Bandage Girl. Un giorno, mentre i nostri eroi stanno facendo un picnic, Dr. Fetus spunta fuori dal nulla, tramortisce con una pala Meat Boy e Bandage Girl e rapisce Nugget!

Quando i nostri eroi si riprendono e scoprono che Nugget è scomparsa, sanno chi cercare. Si rimboccano le maniche e decidono di non fermarsi fino a quando non avranno salvato Nugget e dato a Dr. Fetus una sonora lezione, che può essere impartita solamente a suon di pugni e calci.

Il gameplay impegnativo di Super Meat Boy torna in Super Meat Boy Forever. I livelli sono brutali, la morte è inevitabile e, dopo aver superato un livello, i giocatori proveranno quell'inconfondibile sensazione di soddisfazione mista ad appagamento per aver corso, saltato e sferrato calci e pugni in scenari familiari e mondi totalmente nuovi.