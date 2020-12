Kojima Productions annuncia una giornata di aggiornamenti per il suo anniversario

Per festeggiare il suo quinto anniversario, Kojima Productions ha preparato una giornata di annunci e aggiornamenti che proseguiranno per tutta la giornata. Tutte le novità saranno pubblicate su Twitter, in modo che tutti possano seguire con comodità questo piccolo evento.

Il primo aggiornamento è un wallpaper con un Ludens speciale. Per chi non lo conoscesse è la mascotte dello studio.

Se vi interessa qui trovate i wallpaper in diverse dimensioni, altrimenti potete leggere questo documento in cui Yoji Shinkawa, l'autore di Ludens, esplora le origini del personaggio.

Vedremo nelle prossime ore quali saranno gli altri aggiornamenti di Kojima Productions. Da specificare che lo studio non annuncerà nuovi giochi, come spiegato in un altro tweet, ma si limiterà a celebrare la sua storia. Probabilmente parlerà di Death Stranding, il suo unico gioco già pubblicato, ma niente di più.