PS4, controller DualShock in offerta su Amazon a prezzo scontato

Il controller DualShock per PS4 è disponibile su Amazon in offerta a prezzo scontato: potete portarvelo a casa a 39,99 euro anziché 69,99 nelle colorazioni Glacier White, Magma Red o Midnight Blue.

Sappiamo che il DualShock non funziona su PS5, ma la promozione risulta comunque appetitosa per chi ancora possiede una PlayStation 4 e non prevede di passare a breve alla next-gen.

Peraltro il controller di PS4 si presta anche ad altri utilizzi, ad esempio può essere utilizzato su qualsiasi PC e dispositivo mobile dotati di connettività Bluetooth.

Per farlo basta attivare il riconoscimento Bluetooth ed effettuare il pairing del DualShock, tenendo premuto il tasto PlayStation e il tasto Share contemporaneamente per alcuni secondi.