Classifica giapponese: Cyberpunk 2077 secondo, PS5 e Xbox Series X|S arrancano

Cyberpunk 2077 ha fatto il proprio debutto in seconda posizione nella classifica giapponese con poco più di 100.000 copie, dietro al ben poco conosciuto (in occidente, quantomeno) Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! per Nintendo Switch, che viaggia abbastanza spedito verso il milione di unità.

A proposito di milioni, sono quasi diciassette quelli totalizzati dalla console ibrida Nintendo in patria, per la precisione 16,8 se sommiamo le unità del modello standard e quelle della versione Lite.

Una superiorità schiacciante nella classifica hardware, con PS5 e Xbox Series X|S che arrancano con poche migliaia di pezzi, non è chiaro se esclusivamente per via delle scorte limitate o per il mancato entusiasmo nei confronti della next-gen.

A tal proposito, Bloomberg ha definito deludente il lancio di PS5 in Giappone, anche e soprattutto laddove lo si confronti con i risultati ottenuti dalle precedenti console Sony.

Classifica software giapponese, settimana dal 7 al 13 dicembre 2020