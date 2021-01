Turisti per Gioco: oggi su Twitch la nostra nuova rubrica di turismo nei mondi dei videogiochi

Turisti per Gioco è la nuova rubrica di Multiplayer.it in partenza oggi e si tratta di un'iniziativa davvero molto particolare, che ci porta a viaggiare all'interno dei mondi virtuali dei videogiochi insieme a Vincenzo Lettera e Giordana Moroni.

La prima puntata di Turisti per Gioco andrà in onda oggi, 14 gennaio 2021, alle ore 18:00 sul canale Twitch di Multiplayer.it e in questo caso sarà incentrata su Kamurocho, la città principale della serie Yakuza.

L'idea alla base di questa iniziativa è la volontà di esplorare ambientazioni diverse viaggiando direttamente all'interno dei mondi videoludici. Vista anche l'impossibilità di farlo nel mondo reale al momento, a causa delle ben note restrizioni sugli spostamenti, il turismo virtuale nelle ambientazioni digitali dei videogiochi può rappresentare una bella scappatoia dalla solita dinamica quotidiana.

Gli scenari dei videogiochi spaziano tra ambientazioni reali riprodotte in maniera quanto più fedele possibile a reinterpretazioni varie o costruzioni completamente fantasiose: per iniziare ci concentreremo su una soluzione particolare ma dall'aspetto alquanto realistico come la Kamurocho di Yakuza.

Si tratta infatti di un'ambientazione fittizia, ma che replica in maniera piuttosto fedele il quartiere di Kabukicho a Tokyo, ovvero uno dei più attivi in termini di vita notturna e locali nella grande capitale nipponica e considerando quanto il gioco Sega si prenda cura di creare un'ambientazione vivida e ricca ci sarà molto di cui parlare.

