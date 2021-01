Fortnite Stagione 5: sfide della Settimana 7 scoperte in anticipo

Come ogni giovedì, è il momento di cimentarsi nelle nuove sfide di Fortnite, il battle royale di Epic Games. In questo momento le missioni non sono ancora disponibili all'interno del gioco, ma come sempre i dataminer hanno scoperto in anticipo quali sono le sfide della Settimana 7. La conferma ufficiale arriverà solo nel pomeriggio, ma di norma i dataminer non compiono errori.

Vediamo quindi subito le sfide della settimana 7 di Fortnite:



Visita case a Pantano Palpitante in un solo match (2)

Raccogli libri a Siepi d'agrifoglio e Sabbie Sudate (5)

Consuma Pozioni Scudo (3)

Distruggi barili di Slurp (10)

Cerca scrigni a Pantano Palpitante (7)

Ottieni il massimo valore degli Scudi in un solo match (1)

Esegui eliminazioni con zero Scudo (1)

Le sfide della Settimana 7 di Fortnite, come sempre, ricompensano il giocatore con 20.000 PE, utili per salire di livello nel Pass Battaglia e ottenere così nuove ricompense. Alle sfide regolari poco sopra si aggiunge anche una sfida Leggendario: vi ricordiamo che, a differenza delle sfide regolari, quella Leggendaria viene sostituita ogni giovedì e se non viene completata entro una settimana è "persa".

La sfida Leggendaria della Settimana 7 di Fortnite è: "Infliggi danni agli avversari dall'interno di un veicolo". Le sfide Leggendarie sono divise in cinque step, ecco le quantità di danni da infliggere per completare ogni grado della missione: 500, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500. Trovare un veicolo non è troppo complesso in Fortnite Stagione 5, quindi riuscirete a completare la missioni, con un po' di calma.

Infine, vi ricordiamo che nella giornata di ieri, dopo settimane di pausa, è stata rilasciato l'aggiornamento di Fortnite 15.20, che ha introdotto alcune novità, la più importante è la presenza di Predator.