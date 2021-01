Genshin Impact: abbonamento per la Resina in arrivo secondo nuovi indizi

Genshin Impact, il free to play di miHoYo, è uno dei titoli più apprezzati dai giocatori nel 2020. Come molti hanno però scoperto, giocare a lungo è sempre più difficile nelle fasi avanzate, in quanto la Resina (necessaria per ottenere loot) scarseggia rapidamente e i tempi di ricarica sono alquanto alti. Ora, però, nuovi indizi portano a pensare che sia in arrivo a livello globale un abbonamento mensile per ottenere Resina su base quotidiana.

Come potete vedere nel tweet in calce, il pacchetto di Genshin Impact è stato rilasciato sul PlayStation Store (poi rimosso), ma un utente è stato in grado di ottenerne l'immagine e i dettagli. In pratica, questo "Pass Resina" concederebbe 60 Resina all'acquisto e, poi, 40 Resina al giorno per 30 giorni. Il prezzo convertito a livello globale, secondo l'utente, sarebbe di circa cinque dollari.

Questo potenziale "Pass Resina" non sarebbe il primo pass di Genshin Impact. Attualmente sono disponibili un pacchetto che, per circa cinque dollari, concede 90 Primogems al giorno, necessarie per usare il sistema gatcha/loot box (servono 160 Primogems per ogni "spacchettamento"). Vi è poi un Pass Battaglia che concede ricompense se si completano certi obbiettivi.

L'arrivo di un nuovo pass mensile in Genshin Impact non è quindi impossibile, anche perché l'ottenimento di Resina è tutt'altro che semplice. I tempi di ricarica (1 Resina ogni otto minuti, fino a un massimo di 160) non permettono di giocare senza sosta e senza spese proibitive. Si possono usare Primogems, ma è un metodo estremamente inefficiente.

Questo Pass Resina potrebbe quindi essere una soluzione "accettabile" per tutti quei giocatori che desiderano perdere meno tempo ad attendere in Genshin Impact. Come sempre, però, dovremo attendere una conferma definitiva da parte degli sviluppatori: per il momento possiamo classificare l'informazione solo come un leak.

Infine, vi segnaliamo che Ganyu è la nuova combattente in arrivo in Genshin Impact, si presenta in trailer.