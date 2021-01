Puyo Puyo Tetris 2: trailer svela Sonic, il porcospino diventa uno dei personaggi

SEGA ha annunciato che Sonic the Hedgehog è un nuovo personaggio giocabile all'interno di Puyo Puyo Tetris 2, grazie a un nuovo update disponibile da oggi. Il porcospino blu amatissimo dai fan di tutto il mondo, però, non è l'unico nuovo personaggio introdotto, anche se è per certo il più famoso e interessante per i giocatori. Avremo infatti modo di utilizzare anche Lidelle, Ms. Accord e Ocean Prince.

I nuovi personaggi di Puyo Puyo Tetris 2, però, non sono l'unica novità. Avremo infatti modo di provare una nuova modalità online, chiamata "Boss Battle with Everyone": fino a un massimo di quattro giocatori possono unire le forze per sconfiggere dei boss usando le regole Skill Battle per guadagnare una gran quantità di punti esperienza e potenti Item Card disponibili in modo esclusivo in tale modalità. Questi nuovi oggetti sono, inoltre, a tema Sonic: Anello, Barriera, Sfera di metallo chiodata. Inoltre, si aggiungono varie nuove My Icons.

Se tutto questo non dovesse bastare, sappiate che sono state introdotte anche nuove musiche di background per le vostre partite di Puyo Puyo Tetris 2; ecco i dettagli:



"Tropical Resort - Act 1" (dalla serie di Sonic the Hedgehog)

"Lidelle's Earnest Wish (Tema musicale di Lidelle')"

"Ms. Accord's Lesson (Tema musicale di Accord)"

"Dignity of the Prince (Tema musicale di Ocean Prince)"

Infine, vi segnaliamo la nostra recensione di Puyo Puyo Tetris 2: due classici senza tempo tornano a unire le forze.