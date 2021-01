The King of Fighters XV, il trailer di Shun'ei mostra il combattente in azione

The King of Fighters XV mette in luce uno dei suoi combattenti in un nuovo trailer, questa volta incentrato su Shun'ei, uno degli elementi presenti all'interno del roster del nuovo capitolo della celebre serie da parte di SNK.

La serie di picchiaduro classica 1 contro 1, che rappresentava uno degli esempi più tradizionalisti del genere fino a poco tempo fa, ha definitivamente abbandonato la grafica 2D per abbracciare in pieno il 3D poligonale già dal capitolo precedente, The King of Fighters XIV e il nuovo prosegue nella medesima strada.

Tuttavia, il gameplay sembra essere rimasto largamente fedele alle origini: nonostante la grafica 3D, la meccanica di gioco si svolge comunque sulle due dimensioni tipiche della storia serie SNK, cosa dimostrata anche in questo trailer dedicato a Shun'ei, combattente alquanto dinamico all'interno dell'ampio roster.

Come abbiamo saputo da prime immagini e primo trailer pubblicati solo qualche giorno fa, The King of Fighters XV è atteso per il 2021 ma non c'è ancora una data di uscita ufficiale al riguardo. Tra i primi combattenti previsti ci sono appunto Shun'ei e poi Kyo Kusanagi, Benimaru Nikaido, K', Mai Shiranui e Leona.

Per il resto, possiamo attenderci uno svelamento progressivo del resto del roster di combattenti previsti, oltre probabilmente all'annuncio di una data di uscita per The King of Fighters XV nel corso dei prossimi mesi.