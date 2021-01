Fitness Boxing 2: mezzo milione di unità vendute, Switch ama rimanere in forma

Imagineer ha annunciato che Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise ha superato il mezzo milione di unità vendute, ovvero copie digitali vendute sommate alle copie fisiche vendute/spedite. Il gioco è stato messo in commercio il 3 dicembre 2020 in Giappone e il 4 dicembre 2020 nel resto del mondo. Il risultato è quindi stato raggiunto in circa un mese. Pare proprio che i giocatori Switch amino tenersi in forma.

Inoltre, Imagineer ha annunciato che è disponibile da oggi una nuova modalità per Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise tramite update gratuito, chiamata "No Mercy Intensity", per gli allenatori Janice, Martina e Sophie. Questa modalità era precedentemente stata rilasciata per Lin e Evan. Vi ricordiamo che nel gioco sono disponibili nove istruttori virtuali ed è possibile selezionare vari livelli di sfida, che metteranno alla prova le vostre capacità fisiche.

Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise permette inoltre di mantenere i propri progressi del primo capitolo, così come il profilo utente. Inoltre sono disponibili modalità per due giocatori. Selezionando il proprio stile di allenamento preferito, il gioco di Imagineer permette di divertirsi e rimanere in forma allo stesso tempo.

Il successo del gioco segue quello di Ring Fit Adventure, che è andato a ruba soprattutto durante la quarantena. Vi ricordiamo anche che Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise dispone anche di una demo, presente sull'eShop Nintendo.

Infine, vi segnaliamo la nostra recensione di Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise: balli e boxe su Nintendo Switch.