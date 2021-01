Assassin's Creed Valhalla, aggiornamento 1.1.1 in arrivo oggi, ecco i dettagli

Assassin's Creed Valhalla otterrà nella giornata di oggi il nuovo aggiornamento 1.1.1, destinato a migliorare e modificare diversi aspetti del gioco in ogni comparto, con uscita prevista per le ore 13:00 di oggi, 14 gennaio 2021.

Innanzitutto le dimensioni: si tratta di una patch sostanziosa ma con peso variabile a seconda delle piattaforme, richiedendo il download di 7,5 GB su Xbox Series X|S, 6,6 GB su Xbox One, 2 GB su PS5, 2-3 GB (a seconda delle regioni) su PS4 e 6,45 GB su PC.

Tra le novità è previsto l'inserimento degli obiettivi Ubisoft Connect, mentre un sacco di migliorie sono previste tra bilanciamento, performance e correzione di bug o modifiche di alcuni aspetti del gameplay per un miglior funzionamento generale.

Vari bug dovrebbero essere risolti e modificati alcuni aspetti dell'interfaccia in modo da non risultare fastidiosi e migliorarne la leggibilità. Aggiustato anche il bilanciamento, in particolare per quanto riguarda lo scontro con il boss Lost Wolf e il danno inferto dall'Harpoon nei primi livelli.

In generale, si parla di "miglioramenti alla performance e stabilità" su tutte le piattaforme, ma c'è un lungo elenco di correzioni effettuate su bug e glitch grafici rilevati in Assassin's Creed Valhalla, come la correzione della risoluzione in alcuni frangenti, l'aggiunta di effetti e anche l'ottimizzazione di alcune texture su PS4.

Un'altra lunga serie di bug è stata corretta per quanto riguarda le quest e la progressione nella storia, oltre ad alcuni elementi visualizzati sulla mappa e nell'esplorazione del mondo di gioco, ma anche relativi al bilanciamento e l'uso di abilità e perk.

Da notare che nelle modifiche di sistema si parla anche di aggiunta di un feedback sui grilletti sia per quanto riguarda il DualSense di PS5 che per il controller di Xbox Series X|S. Trovate tutti i dettagli sulla patch 1.1.1 di Assassin's Creed Valhalla a questo indirizzo sul sito ufficiale.

Anche questo grosso update fa parte degli aggiornamenti in arrivo tra nuovi contenuti e miglioramenti previsti per il gioco Ubisoft, per conoscerlo meglio vi rimandiamo alla recensione di Assassin's Creed Valhalla.