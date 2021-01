Flight Simulator provato con la realtà virtuale

Per una volta quindi niente fanfare per Flight Simulator. La versione VR è ben accetta, naturalmente affine al tipo di esperienza che il titolo vuole replicare, ma ce n'è di strada da fare per renderla davvero giocabile. Ma prima di ottimizzare per i visori , Asobo deve completare i lavori sul gioco normale che ancora non ha trovato una quadra a livello tecnico. I nuovi contenuti, come i pacchetti grafici dedicati al Giappone e agli Usa, sono ben accetti, e le modifiche all'avionica introdotte patch dopo patch hanno reso il piacere di volare sempre più corposo, ma ci sono ancora pesanti problemi ai sistemi automatici e soprattutto nella gestione del traffico aereo da parte delle torri di controllo. Fortunatamente non avviene sempre, ma non c'è niente di più insopportabile, specialmente dopo un volo di diverse ore, sbriciolarsi su una montagna avvolta dalla nebbia solo perché i controllori ci hanno comunicato un altitudine da seguire sbagliata. Le stesse incertezze emergono, anche se sempre meno, in fase di avvicinamento alla pista, ma almeno in questi casi, quando c'è abbastanza visibilità, è possibile fare di testa propria portando comunque a casa la pellaccia,

Serve un po' di pazienza

Anche Flight Simulator è uno di quei gioco che nonostante sia uscito ufficialmente da diversi mesi, resta in costruzione, le sue potenzialità in divenire. E la modalità VR sembra seguire la stessa filosofia. Speriamo solo di non dover attendere chissà quanto per sfruttarla al meglio, visto che quel poco che abbiamo avuto modo e stomaco di provare, ci ha davvero lasciato esterrefatti. Non c'è niente da fare, la realtà virtuale è il massimo a cui può aspirare un simulatore, non importa se di volo o di trivella sottomarina. Ma un prodotto che aspira ad essere il più grande e spettacolare simulatore di volo di sempre, come Flight Simulator, non può accontentarsi dei risultati ottenuti fino ad ora. Anche se, va detto, Asobo Studios può fare grandi cose al riguardo, ma i miracoli non sono mai a portata di mano: per vedere un Flight Simulator in VR bello come meriterebbe di essere, ci vorranno ancora alcuni anni e diverse schede video. Non pretendiamo il futuro oggi stesso, ci accontentiamo facilmente, ma a malincuore fino a che le cose non verranno sistemate il nostro visore lo useremo per altri giochi...