Assassin's Creed Valhalla, aggiornamenti in arrivo tra nuovi contenuti e miglioramenti

Assassin's Creed Valhalla continuerà ad essere al centro di attenzione in quel di Ubisoft anche nel corso del 2021 e si inizia subito con un primo messaggio che indica chiaramente la presenza di aggiornamenti in arrivo tra nuovi contenuti e miglioramenti al gioco.

Come potete vedere nel tweet ufficiale riportato qui sotto, intanto si parte con una lista aggiornata di "problemi noti" di cui è stato pubblicato un update proprio nella giornata di oggi e si tratta di una raccolta di elementi la cui sistemazione è ovviamente prioritaria per Ubisoft.

Si parla di bug e problemi tecnici vari e anche di quando e come siano pianificate le varie soluzioni, dunque è interessante dare un'occhiata all'elenco, che potete trovare sul forum ufficiale di Ubisoft a questo indirizzo.

Oltre a questo sono però previsti anche nuovi contenuti nel corso del 2021: in particolare, gli sviluppatori hanno parlato in precedenza di due "grosse" espansioni, previste arrivare una in primavera e una in estate, per quanto riguarda le aggiunte maggiori anche dal punto di vista narrativo.

Per il resto, a febbraio dovrebbe arrivare l'aggiornamento "River Raids" che dovrebbe portare appunto tali caratteristiche nel gioco, ma potrebbe essere preceduto da ulteriori patch tecniche per gli aggiustamenti vari.

Di recente, abbiamo visto l'update 1.1.0 arrivare a dicembre, mentre per maggiori informazioni sul gioco vi rimandiamo alla recensione di Assassin's Creed Valhalla.