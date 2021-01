GTA 6: annuncio nel 2021 e uscita nel 2022, suggerisce un musicista assunto da Rockstar

L'annuncio ufficiale di GTA 6 avverrà nel corso del 2021, mentre l'uscita del gioco è fissata al 2022? È ciò che sembra suggerire Chiko Kan, un musicista assunto da Rockstar Games nel 2019.

Nel celebrare l'inizio del nuovo anno, qualche giorno fa, Chiko ha avuto l'ardire di pubblicare su Twitter la mail inviatagli da Rockstar Games quando fu selezionato, mail in cui viene menzionato in maniera esplicita un ENORME progetto in arrivo quest'anno. Grand Theft Auto VI?

"Dopo aver esaminato innumerevoli candidature e ascoltato migliaia di produttori musicali, vorremmo invitarti a unirti a noi per creare alcune delle musiche per i nostri progetti in uscita nel corso del 2021", si legge nel messaggio del team di sviluppo.

"Non possiamo rivelare troppo circa questi progetti, al momento, ma uno di essi sarà ENORME", continua il messaggio, che poi parla di ambizioni e qualità, nonché di dettagli legali che magari riguardano anche la diffusione delle e-mail. Chissà.

La mail parla appunto di un importantissimo progetto in arrivo quest'anno, ma l'interpretazione dell'insider Idle Sloth, retwittata dallo stesso Kan, è che con l'insorgere della pandemia tutto sia stato rinviato di un anno, da qui l'orizzonte del 2022.