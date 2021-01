12 Minutes, sviluppo quasi completo per il thriller interattivo per PC e Xbox

12 Minutes, il thriller interattivo prodotto da Annapurna Interactive per PC e Xbox, è quasi completo: lo sviluppo del gioco si trova nelle fasi finali, hanno annunciato gli autori.

Mostrato con video e immagini durante l'E3 2019, 12 Minutes è un ibrido fra un thriller interattivo e un'avventura punta e clicca, con visuale dall'alto, minutaggio in tempo reale e intuitiva interfaccia clicca e trascina.

Quella che dovrebbe essere una serata romantica in compagnia di tua moglie si trasforma in un incubo quando un ispettore di polizia fa irruzione in casa tua, accusa tua moglie di omicidio e ti massacra di botte...

D'un tratto ti trovi nuovamente catapultato all'istante prima che aprissi la porta, bloccato in un loop temporale di DODICI MINUTI, condannato a rivivere l'orrore all'infinito... a meno di capire come utilizzare la conoscenza degli eventi futuri per modificarne l'esito e interrompere il loop.

TWELVE MINUTES è una storia interattiva che mescola la tensione onirica di SHINING al senso di calustrofobia de LA FINESTRA SUL CORTILE adoperando la struttura frammentaria di MEMENTO.