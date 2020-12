Assassin's Creed Valhalla: l'update 1.1.0 supporta il DualSense di PS5 in segreto

Ubisoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento per Assassin's Creed Valhalla per tutte le versioni del gioco (PC, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5, Google Stadia). Precisamente, parliamo dell'update 1.1.0 che introduce nuovo contenuto, correzioni a vari problemi e, secondo i report di alcuni giocatori, in gran segreto anche il supporto al DualSense di PS5.

Partiamo però dal nuovo contenuto introdotto con l'update 1.1.0 in Assassin's Creed Valhalla. Prima di tutto, è stato aggiunto il supporto all'espansione degli accampamenti e al festival di Yule, ovvero un evento a tempo limitato con diverse festività con le quali divertirsi e tramite le quali ottenere ricompense. Nuove informazioni in merito saranno condivise in future comunicazioni ufficiali.

A tutto questo si sommano poi varie correzioni. I trofei degli animali leggendari appariranno ora correttamente nella casa lunga. Inoltre, la potenza dei nemici sarà al massimo di 51 livelli inferiore rispetto al livello del giocatore. I boss del mondo di livello inferiore al giocatore diverranno pari al livello del giocatore, a qualsiasi difficoltà. Sono stati poi corretti una serie di problemi che mostravano le statistiche sbagliate per alcuni oggetti.

Tutto questo è ciò che è stato comunicato ufficialmente da Ubisoft. Secondo alcuni report apparsi online, però, l'update 1.1.0 di Assassin's Creed Valhalla ha anche introdotto il supporto alle funzioni uniche del DualSense di PS5. Precisamente, è stato aggiunto un effetto dedicato ai trigger adattivi quando si usa l'arco e, durante il combattimento, è stato aggiunto un nuovo effetto per il feedback aptico. Ovviamente, trattandosi di informazioni non ufficiali, non possiamo confermale.

L'update 1.1.0 di Assassin's Creed Valhalla ha pesi differenti per ogni piattaforma:



Xbox Series X|S: ~6.3 GB

Xbox One: ~5.7 GB

PlayStation 5: ~2.46 GB

PlayStation 4: ~2.4 GB

PC: ~5.6 GB

Per tutte le correzioni minori di bug e glitch, potete leggere i dettagli su sito ufficiale di Ubisoft.