Cyberpunk 2077 incontra NieR: Automata nella bellissima A2 dal cosplay di Jannet

Cyberpunk 2077 è sicuramente l'argomento di tendenza del momento, tanto da tracimare e coinvolgere altri titoli, a quanto pare, come dimostra questo particolare ma azzeccato cosplay di A2 che mette insieme un cross-over con NieR: Automata nel mondo del gioco CD Projekt RED, da parte della sempre ottima Jannet, aka Jannetincosplay.

La ragazza in questione è una cosplayer veramente molto dotata, che ha realizzato già in passato diverse interessanti interpretazioni dei personaggi di Nier: Automata, in particolare A2, come vediamo nella foto in questione. Vista però la natura da ginoide o cyborg della ragazza, perché non calarla all'interno di un contesto cyberpunk, che ci sta sempre bene in questo periodo?

Vediamo dunque un'inedita soluzione che propone A2 in uno scenario che potrebbe essere proprio di Cyberpunk 2077, sebbene ovviamente gli elementi di questo siano piuttosto vaghi. Di base c'è una splendida A2 nell'ottima interpretazione di JannetinCosplay, circondata da luci al neon, insegne e cavi elettrici di vario tipo, come si conviene all'ambientazione in questione.

