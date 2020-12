Bunny Bulma, il sexy cosplay di Oikatsudon torna di grande attualità per Natale

Bunny Bulma è tornata! Uno dei cosplay più apprezzati dai fan della serie Dragon Ball si mostra nella sexy interpretazione di Oikatsudon, ed è subito festa.

Si tratta in realtà di foto risalenti a diverso tempo fa, ma che sono state rilanciate proprio in questi giorni su Instagram, forse per via delle atmosfere natalizie che ci rendono tutti più buoni. No, non ci siamo ancora dimenticati degli auguri di Jessica Nigri.

Di Bunny Bulma ne abbiamo viste parecchie in questi mesi, e decidere chi abbia indossato meglio quel costumino non è semplice. Hannah Stuart? Stef Adriana? Non c'è che l'imbarazzo della scelta.

Disquisire sulla qualità del cosplay di Oikatsudon ci sembra francamente futile, ma bisogna dire che la foto è molto bella. Non trovate?