Resident Evil Village, immagini trafugate rivelano il ritorno di un nemico

Resident Evil Village vedrà il ritorno di un nemico comparso nel precedente episodio della serie survival horror di Capcom: lo rivelano alcune immagini trafugate per via dell'ormai celebre leak che ha colpito nelle scorse settimane la casa giapponese.

Si tratta di una creatura che avevamo incontrato durante la campagna di Resident Evil 7 biohazard, dunque appartenente al "nuovo corso" del franchise horror, ma non per questo meno spaventosa o temibile.

Seguono possibili spoiler su Resident Evil Village

Si tratta del Molded, il mostro di muffa che Ethan incontrava in alcune zone dello scenario, in particolare sotterranei, e che vanta una resistenza superiore alla media, nonché una capacità di infliggere danni ingenti con i suoi attacchi.

Il fatto di attingere al bestiario del settimo capitolo conferma ancora una volta come Resident Evil Village si ponga come il secondo episodio di un nuovo corso per il survival horror di Capcom, anche se questi leak potrebbero spingere gli sviluppatori a effettuare delle modifiche in corsa.

Resident Evil Village sarà disponibile nel corso del 2021 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.