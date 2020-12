Tencent: via libera all'acquisizione di Leyou, Digital Extremes e Splash Damage

Tencent ha avuto il via libera per procedere all'acquisizione di Leyou Technologies, la società che controlla team di sviluppo come Digital Extremes e Splash Damage.

L'operazione, di cui si è parlato per la prima volta lo scorso luglio, è stata approvata dagli azionisti l'11 dicembre, e l'importo stanziato per l'acquisto è pari a 1,5 miliardi di dollari.

Come detto, Leyou Technologies controlla studi come Digital Extremes (gli autori di Warframe) e Splash Damage (che hanno lavorato a Gears Tactics), ma anche King Maker, Radiance e una quota del 20% di Certain Affinity.

Quest'ultimo è un team dal curriculum molto interessante, che ha collaborato allo sviluppo di titoli come Halo Infinite, Call of Duty: Modern Warfare Remastered e DOOM.